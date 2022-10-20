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Уряд Росії вперше визнав: війна веде країну до фінансового краху

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд Росії вперше визнав: війна веде країну до фінансового краху
Дефіцит в 1 трлн рублів РФ вирішила покрити за рахунок коштів Фонду національного добробуту
фото з відкритих джерел

Прем'єр РФ повідомив, що країна почала проїдати недоторканий запас Фонду національного добробуту

Росія через війну в Україні втрачає чимало коштів. Сьогодні стало відомо, що дефіцит російського бюджету складає щонайменше 1 трлн рублів. Про це свідчить розпорядження прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, яке він видав мінфіну.

Згідно з документом, дефіцит бюджету РФ в 1 трлн рублів планують покрити за рахунок коштів Фонду національного добробуту. Відповідні операції мають здійснити представники Міністерства фінансів РФ.

«Направити кошти Фонду національного добробуту на забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) федерального бюджету обсягом 1 трлн рублів», – сказано в розпорядженні.

Раніше дослідження Єльського університету виявило, що російська економіка «вщент знівечена» західними санкціями та масовим виходом міжнародних компаній.

Нагадаємо, сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо вважає, що США повинні запровадити санкції проти купівлі Китаєм нафти та інших енергоносіїв у Росії, щоб припинити фінансування війни РФ проти України. Разом з тим Сполучені Штати заявляли, що обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня 2022 року. 

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія втратить 75% доходів від експорту нафти.

Крім того, через санкції Росія зупинила роботи на найбільшому у країні мідному родовищі.

Додамо, що 16 серпня мінфін та центробанк у РФ визнали перші економічні вибухи.

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Теги: Україна окупанти росія війна

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