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Деокупована Харківщина отримає кругленьку суму від Кабміну

Юрій Лящук
glavcom.ua
Деокупована Харківщина отримає кругленьку суму від Кабміну
Ворог знищує критичну інфраструктуру міст
фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів виділив на відновлення інфраструктури звільнених територій Харківської області 300 млн гривень

Кабінет Міністрів 4 жовтня виділив на відновлення інфраструктури деокупованих територій Харківщини 300 млн гривень. Про це міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в ефірі телемарафону.

«Ми виділили чергові 300 млн на Харківську область, відновлення інфраструктури. Також ми виділяємо іншим районам та регіонам. Однак, ви ж розумієте підступність ворога. Вони знищують інфраструктуру, критичну інфраструктуру, енергетичні об'єкти. Ми це все розуміємо і тому готуємося, щоби евакуація була швидкою, гуманітарне реагування було негайним», – сказала Верещук.

Також вона наголосила, що якщо раніше гуманітарна війна була складовою мілітаристської, то зараз навпаки – ворог намагається завдати якомога більшого болю саме цивільному населенню, викликавши відтік людей.

Як зазначив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль, на швидке відновлення регіонів, що постраждали від війни, Кабмін вже направив понад 4 мільярди гривень з держбюджету. Найбільше на Харківську, Київську, Чернігівську та Сумську області.

Майже на 2 тисячах об'єктів роботи завершено, запевнив Шмигаль.

«Відновлення пошкодженої Росією комунальної та енергетичної інфраструктури, насамперед на деокупованих територіях, є одним із ключових напрямів підготовки уряду до опалювального сезону. Працює урядовий штаб, який координує цю роботу», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що головним ризиком майбутнього опалювального сезону є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.

Відзначимо, що російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ.

В Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон, оскільки окупанти знищили інфраструктуру для цього.

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Теги: деокупація Харківщина Кабмін Україна Денис Шмигаль

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