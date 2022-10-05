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Харківщина: окупанти обстріляли звільнену Козачу Лопань

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Харківщина: окупанти обстріляли звільнену Козачу Лопань
Ворог проявляє військову активність вздовж державного кордону України
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу жертв чи поранених серед цивільного населення немає

Російські загарбники обстрілюють з артилерії державний кордон України у Харківській області. Про це повідомив Дергачівський міський голова В'ячеслав Задоренко.

«На 223-й день повномасштабного вторгнення російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру у Козачій Лопані, а також проявляли військову активність вздовж державного кордону України», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Збройні сили України завдали вогневого ураження ворогу у відповідь. Жертв чи поранених серед цивільного населення немає.

Раніше повідомлялося, що у звільненому від окупантів селищі Козача Лопань на Харківщині знайдено братську могилу.

Нагадаємо, село Козача Лопань Харківської області опинилося під окупацією росіян у перші дні вторгнення. У населеному пункті знаходиться пункт контролю митниці з Росією та проходить залізнична колія Харків–Москва. 

11 вересня ЗСУ звільнили село у ході контрнаступу на північному сході країни. Правоохоронці виявили дві катівні, які окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та магазину. За інформацією Офісу генерального прокурора, російські військові насильно утримували там людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю.

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Теги: Харківщина війна росіяни Україна окупанти

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