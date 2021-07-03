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    В центральній Україні негодою знеструмлено понад 90 населених пунктів

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    Знеструмлено 93 населених пункти у шести областях - В центральній Україні негодою знеструмлено понад 90 населених пунктів

    Знеструмлено 93 населених пункти у шести областях

    Фото з відкритих джерел

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    Станом на 07:00 ранку суботи, 3 липня 2021 року, без світла перебувають 93 населених пункти у 6 областях. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС.

    «Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 93 населених пункти у 6 областях», – зазначають у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    Йдеться про наступні області:

    • Кіровоградська – 30 міст, містечок та сіл,
    • Черкаська – 30,
    • Київська – 14,
    • Чернігівська – 14,
    • Житомирська – 4,
    • Запорізька – 1.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, буревій, який пронісся Львовом 25 червня, понищив старі надгробки в музеї «Личаківський цвинтар». Так, на території кладовища впало 30 дерев, через що було понижено понад 100 надгробків.

    До слова, 1 липня Івано-Франківськом пронеслась негода з сильним вітром, дощем та блискавкою. Рясна злива захопила місто зненацька. Наступ великої води одразу зупинити не вдалося.

    Як повідомлялося, на дорогах у Запоріжжі утворилося чимало ям через потужні потоки води. У Запоріжжі місцеві жителі побачили на дорозі розкиданий асфальт. А неподалік будинку №8, що на вулиці Тургенєва, утворилася яма.

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    Теги: прогноз погоди ДСНС спека негода буревій дощ
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    В центральній Україні негодою знеструмлено понад 90 населених пунктів