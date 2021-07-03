В центральній Україні негодою знеструмлено понад 90 населених пунктів

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Станом на 07:00 ранку суботи, 3 липня 2021 року, без світла перебувають 93 населених пункти у 6 областях. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС.

«Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 93 населених пункти у 6 областях», – зазначають у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Йдеться про наступні області:

Кіровоградська – 30 міст, містечок та сіл,

Черкаська – 30,

Київська – 14,

Чернігівська – 14,

Житомирська – 4,

Запорізька – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, буревій, який пронісся Львовом 25 червня, понищив старі надгробки в музеї «Личаківський цвинтар». Так, на території кладовища впало 30 дерев, через що було понижено понад 100 надгробків.

До слова, 1 липня Івано-Франківськом пронеслась негода з сильним вітром, дощем та блискавкою. Рясна злива захопила місто зненацька. Наступ великої води одразу зупинити не вдалося.

Як повідомлялося, на дорогах у Запоріжжі утворилося чимало ям через потужні потоки води. У Запоріжжі місцеві жителі побачили на дорозі розкиданий асфальт. А неподалік будинку №8, що на вулиці Тургенєва, утворилася яма.