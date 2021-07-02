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    Негода у Франківську затопила вулиці (фото)

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    Потужний дощ нетривалий час атакував місто - Негода у Франківську затопила вулиці (фото)
    Потужний дощ нетривалий час атакував місто
    Фото з відкритих джерел

    Рясна злива захопила місто зненацька. Наступ великої води одразу зупинити не вдалося

    1 липня Івано-Франківськом пронеслась негода з сильним вітром, дощем та блискавкою.

    Рясна злива захопила місто зненацька. Наступ великої води одразу зупинити не вдалося.

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    Негода у Франківську затопила вулиці (фото)
    Негода у Франківську затопила вулиці (фото)
    Негода у Франківську затопила вулиці (фото)

    Лило лише кілька хвилин, але цього вистачило, аби затопити окремі вулиці міста.

    Зокрема, під водою опинились вулиці Чорновола, Целевича, Хіміків, Галицька, Довженка тощо.

    «Ну шо готувати ласти чи ні?», – цікавляться франківці.

    Додамо, що сьогодні в Україні, крім південного регіону, будуть йти рясні дощі. У горах iснує загроза формування локальних селевих потоків.

    Як попереджали синоптики, 2 липня хмарно, але з проясненнями, буде у Дніпрі, Запоріжжя, Миколаєві, Херсоні, а також в окупованому Донецьку та Сімферополі. У решті обласних центрів сонця сьогодні можна й не побачити. На більшості території України пройдуть дощі.

    Середня температура повітря по країні становитиме +27.

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    Теги: Івано-Франківськ негода дощ
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    Негода у Франківську затопила вулиці (фото)