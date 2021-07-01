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    У Львові буревій понищив понад 100 історичних надгробків (фото)

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    Відламався хрест на одній із стацій Ісуса Христа, що розташована на полі №2 - У Львові буревій понищив понад 100 історичних надгробків (фото)
    Відламався хрест на одній із стацій Ісуса Христа, що розташована на полі №2
    Фото: tvoemisto.tv

    Найбільше через негоду постраждала гробниця родини Зенткевичів – колишніх власників найстарішої у Львові аптеки

    Буревій, який пронісся Львовом 25 червня, понищив старі надгробки в музеї «Личаківський цвинтар».Так, на території кладовища впало 30 дерев, через що було понижено понад 100 надгробків. Про це пише tvoemisto.tv з посиланням на директора ЛКП «Личаківський цвинтар» Михайла Нагая.

    За його словами, наразі на Личаківському цвинтарі і досі ліквідовують наслідки негоди. Там розчищають стежки від гілля. Також ті надгробки, які зазнали несуттєвих пошкоджень, адміністрація кладовища відновлюватиме самостійно, проте є і такі, котрі відновити практично неможливо.

    Михайло Нагай зазначає, що інформація про знищені надгробки до них надходить і досі. Щоб оглянути деякі пам'ятники, інколи доводиться розрізати дерева.

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    У Львові буревій понищив понад 100 історичних надгробків (фото)
    У Львові буревій понищив понад 100 історичних надгробків (фото)
    У Львові буревій понищив понад 100 історичних надгробків (фото)
    У Львові буревій понищив понад 100 історичних надгробків (фото)
    У Львові буревій понищив понад 100 історичних надгробків (фото)

    Найбільше через негоду постраждала гробниця родини Зенткевичів – колишніх власників найстарішої у Львові аптеки. Гробовець тільки-но недавно реставрували.

    Рука та смолоскип впали із пам’ятник Войнарів на полі №12. Решту все збереглося. Відламався також хрест на одній із стацій Ісуса Христа, що розташована на полі №2, а також зазнала руйнування ще одна композиція на полі №61. Це зображення Матері Божої з Ісусом Христом на руках авторства Юліана Марковського.

    За словами Михайла Нагая, наступного тижня саме має відбутися візит українсько-польської комісії фонду та Мінкульту, де й вирішуватимуть, коли і які саме пам’ятки та надгробки будуть реставрувати.

    До слова, і сьогодні, 30 червня, злива пронеслася всім Львовом. Разом із потужним дощем вирував шкальний вітер та випав великий град.

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    Теги: Львів музеї місто цвинтар негода буревій дощ памятник
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    У Львові буревій понищив понад 100 історичних надгробків (фото)