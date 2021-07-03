У Канаді через аномальну спеку померли 719 осіб

З минулої п'ятниці по четвер в службу судмедекспертизи надійшла велика кількість повідомлень про раптові і несподівані смерті, які фіксувалися по всій провінції

Через аномальну спеку в канадській провінції Британська Колумбія загинули 719 осіб. Про це повідомляє телеканал CBS, посилаючись на головного судмедексперта провінції Лізу Лапойнт.

Вона розповіла, що за останній тиждень поліція зареєструвала 719 випадків раптової смерті громадян в різних містах Британської Колумбії.

«Екстремальні погодні умови, які пережила Британська Колумбія на минулому тижні, є істотним чинником, що сприяє збільшенню числа смертей», - заявила Лапойнт.

За її словами, з минулої п'ятниці по четвер в службу судмедекспертизи надійшла велика кількість повідомлень про раптові і несподівані смерті, які фіксувалися по всій провінції.

Температура в провінції Британська Колумбія продовжувала підвищуватися чотири дні поспіль і у вівторок в одному з міст майже досягла позначки в +50 градусів.

Жителі намагаються не залишати будинків без крайньої необхідності, але в Канаді будівлі рідко оснащені кондиціонерами, так як зазвичай літня температура повітря не перевищує +30 градусів.

Експерти кажуть, що зміна клімату призведе до збільшення частоти екстремальних погодних явищ, таких як хвилі тепла. Однак пов'язати якусь окрему подію з глобальним потеплінням складно.

Нагадаємо, напередодні Київ побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.