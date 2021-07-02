Знову про дороги. На Запоріжжі негода «повидовбувала» ями (фото)

На дорогах у Запоріжжі утворилося чимало ям через потужні потоки води

У Запоріжжі місцеві жителі побачили на дорозі розкиданий асфальт. А неподалік будинку №8, що на вулиці Тургенєва, утворилася яма. Про це інформує Суспільне.

Голова ОСББ «Річковик» на вулиці Дніпровській, 4-а Сергій Гудков розповів, що під час дощів вода з проспекту Соборного стікає цією дорогою до багатоповерхівки. Через це утворилася яма.

«Тут неможливо пройти, коли ллється потік. Нині машиною неможливо проїхати, адже яма глибока, до 50-60 сантиметрів. Наступного дня наш двірник перед нашим будинком дорогу розчистив та вивіз сміття від дороги зранку. Одну яму ми засипали так. Загалом близько п’яти ям різного розміру у нас утворилося. Деякі ми засипали самі», – уточнив Сергій Гудков.

Відомо, що в одній з ям днями застрягла автівка. Того ж дня потоком води одну з машин віднесло до будинку 4-а на вулиці Дніпровській.

«Тут поплила «Ауді» з деревом якимось, за нею росло. За нею власник бігав. Це насправді єдиний нормальний заїзд взагалі сюди, бо там перегороджено. З боку лікарні, там також ґрунтова дорога, і вона також розмита, і неможливо проїхати ні до будинку, ні до житлового будинку», – каже Денис Бойко, який працює неподалік.

«Будемо займатися в міру того, як надійдуть кошти на створення проєкту та ремонту. До трамвайних шляхів є зливостік, але він з таким потоком води не справляється. Там навіть рейки трохи вимило також після дощу», – уточнив Сергій Гудков.

Під час дощів на вулиці Тургенєва утворюється великий потік води, через те, що зливостік, який знаходиться на перетині вулиць Поштової та Тургенєва не працює, сказав голова Олександрівської районної адміністрації Валерій Мостовий.

«Якщо тут буде зроблено зливостоки, то ця проблема зникне. Два роки ми робили спроби, щоб нам гроші все ж таки виділили на ці роботи – проєктування та виконання робіт з облаштування зливостоку. Зараз є проєкт рішення сесійного про виділення грошей. Там в районі 1 мільйона 800 тисяч на всі ці роботи, на проєктування та реконструкцію зливостоку», – сказав Валерій Мостовий.

За його словами, якщо відбудеться сесія міської ради та будуть виділені кошти, тоді розпочнуться проєктні роботи та буде проведена реконструкція.

Читайте також: