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    Гроза, град і спека: прогноз погоди в Україні на 3 липня

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    У Києві субота буде з опадами - короткочасні дощі з грозами - Гроза, град і спека: прогноз погоди в Україні на 3 липня
    У Києві субота буде з опадами - короткочасні дощі з грозами
    Фото: «Главком»

    Окрім сильного дощу та грозів, в деяких регіонах України буде сильний вітер

    3 липня у всіх регіонах України очікуються грозові дощі і вдень, і вночі. Швидкість вітру сягатиме 5-10 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На Півночі країни протягом усієї доби будуть опади. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +29°, уночі стане на 10° прохолодніше.

    Така ж погода чекає й на жителів південних областей. Удень там буде до +29°. Нічна температура в Криму подекуди становитиме +22°.

    Гроза буде й на Сході. Та попри це в цій частині країни в суботу, 3 липня, буде найбільш спекотний день – до +32°. Уночі стовпчики термометрів покажуть +21°.

    Прогноз погоди на 3 липня
    Прогноз погоди на 3 липня

    На Заході разом із дощами трошки спаде спека. Максимальна температура вдень очікується до +25°. Найпрохолодніша ніч в Україні буде в Закарпатській області – до +15°.

    У Центрі синоптики теж прогнозують грози. Денна температура – до +28°, нічна – до +18°.

    Не слід розраховувати на суху погоду у вихідний день і жителям столиці. Температура повітря вдень становитиме +28°, уночі – до +20°.

    Теги: спека повітря вітер
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    Гроза, град і спека: прогноз погоди в Україні на 3 липня