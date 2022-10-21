Частина Житомира залишилась без світла: названа причина

Через відсутність електроенергії не працює частина світлофорів

На одній з підстанцій у Житомирі виникло перенапруження. Частина міста залишилась без світла. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

Відомо, що через відсутність електроенергії не працює частина світлофорів.

«Сьогодні зранку через перенапругу відключили частину міста. Перевантаження на одній з підстанцій. Тому дуже обережно на дорогах, частина світлофорів не працює, частина працює неякісно. Тому увага на дорозі, усе буде добре, тримаймося», – сказав Сухомлин.

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. Про відключення світла в своєму регіоні українці можуть дізнатися на сайті місцевих операторів системи розподілу електроенергії.

Список сайтів операторів по регіонам:

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, по всій Україні були заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури країни.