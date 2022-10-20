«Укренерго» попередило про відключення світла 21 жовтня
У яких областях будуть обмеження повідомлять завтра зранку
Тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні 21 жовтня. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
«Завтра нас всіх чекає ще один непростий день – тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами», – йдеться у повідомленні.
Як зазначили в «Укренерго», про відключення світла в своєму регіоні українці можуть дізнатися на сайті місцевих операторів системи розподілу електроенергії.
Список сайтів операторів по регіонам:
- Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
- Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
- Львів - https://loe.lviv.ua/
- Херсон - https://ksoe.com.ua/
- Вінниця - https://voe.com.ua/
- Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
- Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/
- Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород - https://zakarpat.energy/
- Полтава - https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницький - https://hoe.com.ua/
- Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Тернопіль - https://www.toe.com.ua/
- Кропивницький - https://kiroe.com.ua/
- Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
- Суми - https://www.soe.com.ua/
- Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/
- Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/
- Рівне - https://www.roe.vsei.ua/
- Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk
«І пам’ятайте – чим більше ви сьогодні зекономили електроенергії, тим менше аварійних відключень відбулося», – зазначили у компанії.
Раніше «Укренерго» звернулося із терміновим проханням до жителів Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей.
Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, по всій Україні запроваджуються заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури країни. ДТЕК Київські регіональні електромережі оприлюднило графік часткового тимчасового відключення споживачів у столиці та області.
ДТЕК «Київські регіональні електромережі» повідомляє, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури «Укренерго» впровадило стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області з 12:58 20 жовтня.
Список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення, розміщений на сайті компанії.
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