«Укренерго» попередило про відключення світла 21 жовтня

По всій Україні 21 жовтня будуть можливі обмеження енергоспоживання

У яких областях будуть обмеження повідомлять завтра зранку

Тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні 21 жовтня. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Завтра нас всіх чекає ще один непростий день – тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в «Укренерго», про відключення світла в своєму регіоні українці можуть дізнатися на сайті місцевих операторів системи розподілу електроенергії.

Список сайтів операторів по регіонам:

«І пам’ятайте – чим більше ви сьогодні зекономили електроенергії, тим менше аварійних відключень відбулося», – зазначили у компанії.

Раніше «Укренерго» звернулося із терміновим проханням до жителів Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, по всій Україні запроваджуються заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури країни. ДТЕК Київські регіональні електромережі оприлюднило графік часткового тимчасового відключення споживачів у столиці та області.

ДТЕК «Київські регіональні електромережі» повідомляє, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури «Укренерго» впровадило стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області з 12:58 20 жовтня.

Список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення, розміщений на сайті компанії.