В Енергодарі морг переплутав покійників. Помилку помітили аж на кладовищі

Працівники моргу намагалися довести сім’ї покійного, що це їхній чоловік та батько

В Енергодарі Запорізької області під час похорону родичі покійного виявили в труні іншого чоловіка. Як виявилося, у місцевому морзі просто переплутали небіжчиків, пише місцеве видання en-news.

Помилку працівників моргу помітили рідні покійника безпосередньо під час похорону. Син чоловіка побачив, що у труні лежить не його батько, пізніше уся родина підтвердила, що це не їхній родич.

Похорон перервали, а сім'я одразу ж звернулася до працівників моргу. Рідні розповіли, що спочатку керівництво установи відмовилося визнати помилку. Працівники моргу намагалися довести сім’ї покійного, що це їхній чоловік та батько. Зміни у зовнішності чоловіка вони аргументували тим, що він після перенесеного коронавірусу та реанімації змінився до невпізнанності.

Морг в Енергодарі, де переплутали покійників. Фото: en-news.com.ua

Втім, з'ясувалося, що чоловік помер від іншої хвороби. Його тіло весь цей час перебувало у морзі. Працівники установи просто переплутали покійників.

Все ж родичам віддали тіло, через дві години похорон продовжили.

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