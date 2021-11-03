У Запоріжжі попрощалися з легендарним ветераном Другої світової Іваном Залужним (фото)

У похоронній церемонії взяли участь військові Нацгвардії, в якій служив онук – Іван Гутник-Залужний, який загинув влітку 2014 року на сході країни

Військові називають Залужного «людиною-епохою»

У Запоріжжі попрощалися з капітаном першого рангу – 103-річним Іваном Залужним. Прощання проходило на Алеї захисників, пише «Укрінформ».

«Він дуже хотів дочекатися перемоги. Але, на превеликий жаль, перемога ще не здобута. Він жив перемогою, мріяв про неї і був впевнений, що вона буде обов’язково. Це дуже потужний чоловік. Якби він був трошки молодший, то з нього б вийшов могутній державник. Він – людина зі стрижнем. Він розумів, що треба робити», – сказав ветеран АТО Михайло Пирог.

Легендарний запорізький ветеран Іван Залужний народився 10 травня 1918 року у селі на Дніпропетровщині. Пережив Голодомор 1932–1933 років. Після закінчення шести класів здобув професію токаря та влаштувався на роботу на завод ім. Енгельса (нинішній кабельний) у Запоріжжі, де в секретному цеху виробляв деталі снарядів. У 1938 році був призваний у 14-й гірсько-стрілецький кавказький полк. Проходив службу на Далекому Сході. З початком війни у складі 355-го окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград. Пройшов не тільки всю війну, а ще й японську кампанію. Дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії.

Військові називають Залужного «людиною-епохою».

«Це дійсно людина-епоха. Він народився у 1918 році – це не просто минуле століття, а початок минулого століття. У 15 років він застав Голодомор, а у 23 роки – брав участь у війні, має безліч нагород. Сьогодні 12 військових тримали його нагороди. Він виховав онука, який поклав життя за незалежну Україну. Це втрата не лише нашої області, а всієї України. Таких людей мало», – наголосив заступник військового комісара з питань морально-психологічного забезпечення підполковник Андрій Якунін.

У похоронній церемонії взяли участь військові Нацгвардії (військова частина 3033), в якій служив онук – Іван Гутник-Залужний. Він загинув влітку 2014 року на сході країни.

Поховали 103-річного ветерана на Осипенківському кладовищі.

Як відомо, 31 жовтня помер легендарний ветеран Другої світової війни Іван Залужний.

Нагадаємо, 30 жовтня, у віці 82 років, пішов з життя видатний український соціолог, засновник і президент Київського міжнародного інституту соціології, засновник кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Валерій Євгенович Хмелько.