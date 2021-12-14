На могилі Кернеса з'явилась новорічна ялинка (фото)

Територію навколо могили Геннадія Кернеса вкрили штучним газоном та встановили ялинку

Завтра у Харкові пройде панахида до роковин смерті Кернеса

На Алеї почесних харків'ян біля могили померлого минулого року ексмера Геннадія Кернеса встановили новорічну ялинку. Відповідне фото 14 грудня оприлюднило «Суспільне».

Як видно зі світлини, територію навколо могили вкрили штучним газоном та встановили ялинку.

Так 14 грудня виглядає могила Геннадія Кернеса, фото: suspilne

Відомо, що завтра на ділянці вулиці Пушкінської на кілька годин обмежать рух транспорту у зв'язку з панахидою до роковин смерті Геннадія Кернеса.

Рух обмежать з 7:00 до 12:00 на ділянці вулиці Пушкінської в районі Алеї почесних харків'ян кладовища, вказується на сайті Харківської міської ради.

За даними мерії, панахида на кладовищі розпочнеться об 11:00. Охочих відвідати захід просять бути у захисних масках.

Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що на будівлі Харківської міської ради було відкрито меморіальну дошку колишньому меру Геннадію Кернесу.

Також Геннадію Кернесу було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Харкова» (посмертно).