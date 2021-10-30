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    Помер легендарний радянський диктор. Його голос супроводжував похорони генсеків

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    Ігор Кирилов розпочав роботу на телебаченні у 1957 році - Помер легендарний радянський диктор. Його голос супроводжував похорони генсеків

    Ігор Кирилов розпочав роботу на телебаченні у 1957 році

    Фото з відкритих джерел

    Десятиліттями його називали головним голосом Кремля

    Радянський диктор та ведучий Ігор Кирилов помер у віці 89 років. Про це повідомляє Перший канал РФ.

    «Наш легендарний колега, старший товариш, для багатьох справжній учитель. Понад 20 років він вів програму «Время». І образ Ігоря Кирилова миттєво постає перед очима при згадці слова «диктор», – розповіли на телеканалі.

    Ігор Кирилов розпочав роботу на телебаченні у 1957 році. З 1968 до 1989 року він очолював дикторський відділ на Першому каналі. Спочатку він обіймав посаду помічника режисера музичної редакції, а згодом став диктором. Він вів такі програми, як «Последние известия», «Новости» та «Голубой огонек». Ведучий також із 1965 року вів телевізійну трансляцію парадів та похорон генсеків на Красній площі.

    Народний артист СРСР Кирилов радів окупації Криму. «На мою думку, це величезна радість для всієї країни. Я завжди вважав Крим рідним і так і не зміг змиритися з тим, що це інша держава», розповідав Кирилов в інтерв’ю росЗМІ.

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    Теги: Росія телебачення СРСР артист похорон
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    Помер легендарний радянський диктор. Його голос супроводжував похорони генсеків