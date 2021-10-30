Помер легендарний радянський диктор. Його голос супроводжував похорони генсеків
Ігор Кирилов розпочав роботу на телебаченні у 1957 році
Десятиліттями його називали головним голосом Кремля
Радянський диктор та ведучий Ігор Кирилов помер у віці 89 років. Про це повідомляє Перший канал РФ.
«Наш легендарний колега, старший товариш, для багатьох справжній учитель. Понад 20 років він вів програму «Время». І образ Ігоря Кирилова миттєво постає перед очима при згадці слова «диктор», – розповіли на телеканалі.
Народний артист СРСР Кирилов радів окупації Криму. «На мою думку, це величезна радість для всієї країни. Я завжди вважав Крим рідним і так і не зміг змиритися з тим, що це інша держава», розповідав Кирилов в інтерв’ю росЗМІ.