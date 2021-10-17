Помер видатний італійський абстракціоніст Акілле Періллі

Майстер італійського абстракціонізму помер на 95-му році життя

Видатний представник післявоєнного італійського абстракціонізму, художник Акілле Періллі помер у неділю в місті Орвієто на 95-му році життя, повідомив новинний телеканал SkyTg24 з посиланням на сторінку митця у Facebook. Згідно повідомлення похорон відбудеться в суботу, 23 жовтня.

Співчуття з нагоди смерті Періллі висловив міністр культури Італії Даріо Франческіні, який назвав живописця «великим майстром італійського абстракціонізму, художником неможливої і ірраціональної геометрії» в повідомленні, поширеному міністерством.

Періллі народився у Римі 28 січня 1927 року. Вступив на філологічний факультет столичного університету, навчався у знаменитого історика мистецтв Ліонелло Вентурі, під керівництвом якого захистив роботу про потужну метафізику живопису Джорджо де Кіріко. В експериментальному центрі кінематографії познайомився із літературознавцем і славістом Анджело Марією Ріпелліно, завдяки якому зацікавився російським авангардом.

У 1947 році брав участь у створенні маніфесту артоб'єднання Forma 1, учасники якого шукали свій шлях на стику панували тоді в мистецтві абстракціонізму і реалізму. При цьому в абстракціонізмі вони бачили символ свободи не тільки в плані самовираження, але також і в культурному і соціальному сенсі.

Перша персональна виставка Періллі відбулася у 1956 році в Палаццо Строцці у Флоренції. Потім його виставки проходили по всьому світу, викликаючи інтерес широкої публіки. Багато його твори представлені у великих приватних і державних колекціях.

Нагадаємо, картину українського художника продали на аукціоні Sotheby’s майже за $30 млн.

Вчені з’ясували зріст італійського художника Мікеланджело.

До слова, старовинну каплицю відомої італійської родини Медічі, оздоблену скульптурами Мікеланджело, команда істориків, науковців та реставраторів змогли очистити за допомогою бактерій.

Нагадаємо, картина Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Поцілунок Іуди», яку викрали влітку 2008 року з Одеського музею західного і східного мистецтва і повернули в Україну в 2010-му, як і раніше, лежить в столичному інституті і руйнується.