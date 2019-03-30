В Одесі автомобіль збив трьох гвардійців, які патрулювали місто



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Інцидент стався близько 18.20

В Одесі «Опель» на євробляхах збив трьох гвардійців, які напередодні виборів заступили на патрулювання міста. Про це повідомив начальник Національної поліції Сергій Князєв.

За його даними, інцидент стався близько 18.20.

«Один нацгвардієць загинув на місці, двоє —госпіталізовані. В «Опелі» троє травмованих. Водія затримано за ст. 208 КПК», - повідомив він.

Князєв висловив співчуття родині загиблого і побажав одужання постраждалим.

Нагадаємо, на лінії розмежування охорону виборчих дільниць забезпечують понад 260 поліцейських.