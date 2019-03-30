Поліцейські розпочали охорону виборчих дільниць на лінії розмежування

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У прифронтових районах Донеччини розташовано 2 окружні виборчі комісії

На лінії розмежування охорону виборчих дільниць забезпечують понад 260 поліцейських. Про це інформує Національна поліція.

У прифронтових районах Донеччини розташовано 2 окружні виборчі комісії (с. Зайцеве, м. Мар’їнка) та 130 виборчих дільниць, із яких 25 спеціальних дільниць для голосування військовослужбовців.

Для їх цілодобової охорони та забезпечення публічної безпеки в день виборів задіяні максимальні сили поліції. Вони несуть службу в рамках операції Об’єднаних сил.

На території Луганської області 27 виборчих дільниць на лінії розмежування в Попаснянському районі, 27 – в Станично-Луганському та 13 – в Новоайдарському районах.

Нагадаємо, бійці спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні.