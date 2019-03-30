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    Політика

    Поліцейські розпочали охорону виборчих дільниць на лінії розмежування

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    Поліцейські розпочали охорону виборчих дільниць на лінії розмежування
    Поліцейські розпочали охорону виборчих дільниць на лінії розмежування
    Поліцейські розпочали охорону виборчих дільниць на лінії розмежування
    Поліцейські розпочали охорону виборчих дільниць на лінії розмежування
    Поліцейські розпочали охорону виборчих дільниць на лінії розмежування
    Поліцейські розпочали охорону виборчих дільниць на лінії розмежування
    Поліцейські розпочали охорону виборчих дільниць на лінії розмежування
    Поліцейські розпочали охорону виборчих дільниць на лінії розмежування
    • Розсилка

    У прифронтових районах Донеччини розташовано 2 окружні виборчі комісії

    На лінії розмежування охорону виборчих дільниць забезпечують понад 260 поліцейських. Про це інформує Національна поліція.

    У прифронтових районах Донеччини розташовано 2 окружні виборчі комісії (с. Зайцеве, м. Мар’їнка) та 130 виборчих дільниць, із яких 25 спеціальних дільниць для голосування військовослужбовців.

    Для їх цілодобової охорони та забезпечення публічної безпеки в день виборів задіяні максимальні сили поліції. Вони несуть службу в рамках операції Об’єднаних сил.

    На території Луганської області 27 виборчих дільниць на лінії розмежування в Попаснянському районі, 27 – в Станично-Луганському та 13 – в Новоайдарському районах.

    Нагадаємо, бійці спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні.

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