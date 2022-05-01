В Одесі демонтували пам’ятну дошку «російській зброї»

Зараз активісти вимагають прибрати пам’ятник Катерині ІІ

З пам’ятника-гармати з фрегата «Тигр», розміщеної у центрі Одеси, прибрали табличку з надписом «Слава російської зброї». Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у своєму Telegram-каналі.

«Табличка біля всім відомого пам’ятника «Слава ворожої зброї» прибрана назавжди.

Єдина російська зброя, яка може бути в Одещині – це зброя, які ці «недовояки» кинуть на полі бою, і яка стане нашими трофеями», - написав він.

Гармата з британського фрегата «Тигр» встановлена на Думській площі навпроти будівлі міської ради. Її встановили 1904 року на тому місці, де колись стояла сигнальна мідна гармата.

Місцева влада тоді розшукала гармати, які зняли з британського фрегата «Тигр», що затонув на мілині поблизу Одеси під час Кримської війни 1853-1856 років. Її встановили перед будівлею міської думи як символ потужності російської армії.

2004 року гармату відреставрували українські фахівці й здійснили сигнальний залп.

У квітні активіст Сергій Стерненко підняв питання про демонтаж таблички.

«Одеса зараз. Муніципали Труханова охороняють табличку «слава русскому оружию» навіть після того, як те саме оружиє било по місту. Той же Труханов поставив пам‘ятник коню з Суворовим. Цілий район названо на його честь. Є Суворівська алея в місті. Вулиці Єкатєрінєнская, Пушкінская і проспект Алєксандровскій (на честь імператора росії Олександра ІІ).Це якийсь сюр. Так не має бути. І не буде», - написав він.

Наразі Сергій Стерненко виступає за знесення встановленого в 2007 році пам’ятника «Засновникам Одеси», центральною постаттю якого є імператриця Катерина ІІ.