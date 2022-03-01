Світові будинки моди мають зупинити поставки до Росії – Vogue Ukraine

Vogue UA закликає світову індустрію моди не мовчати в ці темні часи

Усі міжнародні конгломерати та компанії, що займаються модою та розкішшю мають зупинити будь-яку співпрацю на ринку агресора. До цього закликало видання Vogue UA.

Це звернення адресоване до усіх партнерів, зокрема Dolce & Gabbana, Prada Group, LVMH, Hermes Chanel, Max Mara, Hugo Boss, Versace та багатьох інших.

Видання зазначає: «Показати свою совість і зробити вибір на користь гуманності над грошовими вигодами – це єдина розумна позиція, яку можна зайняти у протистоянні насильницькій поведінці Росії».

Крім того, Vogue UA закликає світову індустрію моди не мовчати в ці темні часи, оскільки у неї найсильніший голос.

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