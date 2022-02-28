«Здавайся у полон, або зустрінь смерть»: на дорогах встановлюють нові знаки для окупантів

Окупантів в Україні ніхто не хоче бачити

Поки майже в усіх містах України тривають запеклі бої, а наші хоробрі військові пліч-о-пліч з громадянським суспільством розбивають російських окупантів, дорожники проводять масштабну компанію з дезорієнтації ворога та оновлюють Правила дорожнього руху.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

«Перед вами – новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено». Знак вказує ворогу: «Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть», – йдеться у повідомленні.

В агентстві зазначили, що дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності.