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    «Здавайся у полон, або зустрінь смерть»: на дорогах встановлюють нові знаки для окупантів

    &laquo;Перед вами &ndash; новий дорожній знак &laquo;Окупантам рух заборонено&raquo; - «Здавайся у полон, або зустрінь смерть»: на дорогах встановлюють нові знаки для окупантів
    «Перед вами – новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено»

    Окупантів в Україні ніхто не хоче бачити

    Поки майже в усіх містах України тривають запеклі бої, а наші хоробрі військові пліч-о-пліч з громадянським суспільством розбивають російських окупантів, дорожники проводять масштабну компанію з дезорієнтації ворога та оновлюють Правила дорожнього руху.

    Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

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    «Здавайся у полон, або зустрінь смерть»: на дорогах встановлюють нові знаки для окупантів
    «Здавайся у полон, або зустрінь смерть»: на дорогах встановлюють нові знаки для окупантів

    «Перед вами – новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено». Знак вказує ворогу: «Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть», – йдеться у повідомленні.

    В агентстві зазначили, що дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності.

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    Теги: Росія війна
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    «Здавайся у полон, або зустрінь смерть»: на дорогах встановлюють нові знаки для окупантів