«Здавайся у полон, або зустрінь смерть»: на дорогах встановлюють нові знаки для окупантів
Окупантів в Україні ніхто не хоче бачити
Поки майже в усіх містах України тривають запеклі бої, а наші хоробрі військові пліч-о-пліч з громадянським суспільством розбивають російських окупантів, дорожники проводять масштабну компанію з дезорієнтації ворога та оновлюють Правила дорожнього руху.
Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.
«Перед вами – новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено». Знак вказує ворогу: «Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть», – йдеться у повідомленні.
В агентстві зазначили, що дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності.