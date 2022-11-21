На Харківщині рашисти намагаються відбити втрачені позиції

ЗСУ ведуть активні бойові дії на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку Харківської області російські загарбники постійно намагаються відбити втрачені позиції. Про це заявив глава місцевої ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

«Наші ЗСУ ведуть активні бойові дії на Куп’янському напрямку, де ворог постійно намагається контратакувати і відбити втрачені ним раніше позиції», – сказав Синєгубов.

Синєгубов наголосив, що на Харківщині постійно зазнають ворожих обстрілів населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського, Ізюмського районів.

Нагадаємо, вчора ввечері ворог завдав ракетного удару системою С-300 по смт Шевченкове Куп'янського району. Ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. Внаслідок атаки загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення.

До слова, триває 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.