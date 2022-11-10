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Росія придумала, як покарати солдатів, які відступили з Харківщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія придумала, як покарати солдатів, які відступили з Харківщини
Теплі речі та засоби захисту рашистам біцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій
фото ілюстративне

Окупантів, які відступили з Харківщини, відправляють на Херсонщину без зброї та екіпірування

Командування окупаційних військ проводить на тимчасово окупованій території Донеччини пошук своїх солдатів, які відступили з Харківського напрямку. Ними планують поповнити втрати на Херсонському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка солдатів, які відступили з Харківського напрямку», – йдеться в повідомленні.

Як особливість, відзначається відправка груп загарбників без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї – їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій.

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

До слова, триває 260-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. За словами головнокомандувача Збройних сил України, протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на сім кілометрів та взяли під контроль шість населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль шість населених пунктів. 

Теги: Харківщина Херсонщина війна росія окупанти Україна

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