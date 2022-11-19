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Харківщина: Нацполіція відзвітувала про колаборантів та знайдені катівні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Харківщина: Нацполіція відзвітувала про колаборантів та знайдені катівні
Наразі встановлюються свідки та потерпілі від злочинів загарбників
Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці знайшли на Харківщині 25 російських катівень

У звільненій від російських загарбників Харківській області з початку повномасштабної вторгнення правоохоронці зареєстрували вже 542 кримінальних провадження за колабораційну діяльність. Крім того, на деокупованих територіях області виявили вже 25 російських катівень. Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Зазначається, що 126 колаборантів вже отримали підозри, а 59 справ вже скеровано до суду.

 «Також, слідчі виявили вже 25 катівень, які організували росіяни під час окупації. По кожній проведені детальні огляди – вилучені відбитки пальців, ДНК, документи, чорнові записи та предмети, що свідчать про злочини окупантів», » йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються свідки та потерпілі від злочинів загарбників.

Раніше повідомлялося, що СБУ «розколола» російських карателів, які знищували українців на Харківщині.

Також Росія придумала, як покарати солдатів, які відступили з Харківщини.

До слова, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

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Теги: Харківщина війна росія окупанти Україна

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