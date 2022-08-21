Неподалік окупованої Алупки ввечері прозвучали вибухи

Спалахів було не меншн шести

Ввечері, 20 серпня, неподалік узбережжя тимчасово окупованого Криму було чутно вибухи. про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«В Алупці, у морі, від берега на відстані 2-3 кілометри - 6-7 спалахів і пізніше бавовни», – зазначив Чубаров.

Він також зауважив, що «ввечері правильні дрони мають властивість повертатися на позиції російських окупантів – над Aqyar/Севастополем знову безпілотники, в які орки намагаються влучити із ЗРК «Панцир-С».

Нагадаємо, в окупованому Севастополі знову пролунали вибухи. Окупаційна влада повідомила про спрацювання ППО.

Зазначимо, 20 серпня в окупованому Криму вже спрацьовувала протиповітряна оборона. Вибухи зафіксували над Оленівкою, що в Чорноморському районі тимчасово окупованого Росією півострова.

Також у Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.

Додамо, що внаслідок атаки безпілотника на будівлі штабу Чорноморського флоту окупантів був пошкоджений дах.