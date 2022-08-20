Вибухи в окупованому Криму: в Оленівці спрацювала ППО окупантів (відео)

У Криму знову спрацювала система ППО окупантів

Вибухи зафіксували над Оленівкою, що в Чорноморському районі

В окупованому Криму знову спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомив полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан.

За його словами, вибухи зафіксували над Оленівкою, що в Чорноморському районі тимчасово окупованого Росією півострова.

«Готуємося до вечірнього файєр шоу», – зауважив Штефан.

Користувачі в Мережі публікують відео та фото, на яких чутно звуки вибухів та видно смуги диму в небі.

Місцеві пабліки пишуть, що цього дня в Оленівці відбувається якийсь концерт з купою зірок.

Як повідомлялося, у Чорнобаївці ЗСУ знищили пункт управління військ Чорноморського флоту Росії. Також на Херсонщині ЗСУ знищили ешелон окупантів з понад 40 вагонів.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, вранці в тимчасово окупованому Росією Криму знову прогриміли вибухи. Це сталося у штабі ЧФ РФ у Севастополі.

У Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.

Нагадаємо, що внаслідок атаки безпілотника на будівлі штабу Чорноморського флоту окупантів був пошкоджений дах.

Рашисти намагалися збити безпілотний літальний апарат з автоматів Калашникова.