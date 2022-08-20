У небі чорний дим: у Чорнобаївці пролунало декілька вибухів (відео)
Після вибухів дуже багато диму
На аеродромі в Чорнобаївці тимчасово захопленої Херсонської області пролунало щонайменше три вибухи. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.
«На аеродромі в Чорнобаївці щонайменше три влучання», – повідомив Цаплієнко.
Місцеві мешканці в Telegram повідомляють, що після вибухів дуже багато диму.
«А нам подобається, як воно горить», – пишуть місцеві, та діляться відео й фото з місця подій.
Telegram-канал «Труха» повідомляє, що працює ППО окупантів, але один склад боєприпасів точно знищено.
Офіційно інформації поки немає.
Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, вранці в тимчасово окупованому Росією Криму знову прогриміли вибухи. Це сталося у штабі ЧФ РФ у Севастополі.
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