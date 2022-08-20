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У небі чорний дим: у Чорнобаївці пролунало декілька вибухів (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У небі чорний дим: у Чорнобаївці пролунало декілька вибухів (відео)
У Чорнобаївці знову палає - лунають вибухи
фото: Nexta Live

Після вибухів дуже багато диму

На аеродромі в Чорнобаївці тимчасово захопленої Херсонської області пролунало щонайменше три вибухи. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram. 

«На аеродромі в Чорнобаївці щонайменше три влучання», – повідомив Цаплієнко.

Місцеві мешканці в Telegram повідомляють, що після вибухів дуже багато диму.

«А нам подобається, як воно горить», – пишуть місцеві, та діляться відео й фото з місця подій.

Telegram-канал «Труха» повідомляє, що працює ППО окупантів, але один склад боєприпасів точно знищено.

Офіційно інформації поки немає.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, вранці в тимчасово окупованому Росією Криму знову прогриміли вибухи. Це сталося у штабі ЧФ РФ у Севастополі.

Теги: війна в Україні окупанти вибух

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