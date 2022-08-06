Підстрелений у Новій Каховці заступника гауляйтера – у важкому стані (відео)

Вирішується питання щодо переправлення колаборанта до окупованого Криму

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про «замах» на призначеного окупантами так званого «заступника начальника ВЦА» Каховського району Херсонської області Віталія Гура. Про це інформують РИА «Новости», «ТАСС»

«Невідомі розстріляли Гура, ймовірно, з пістолета Макарова. На місці замаху виявлено стріляні гільзи від ПМ», – сказано у повідомленні.

Зараз вирішується питання, щодо переправлення колаборанта до окупованого Криму.

«Як не щастить гауляйтерам. Сьогодні підстрелили заступника голови окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталія Гуру. Зрадник у дуже тяжкому стані, сподіваюсь, здохне», – написав нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що до Москви у важкому стані відправили іншого високопоставленого колаборанта – «голову адміністрації Херсонської області» Володимира Сальда. За неофіційною інформацією від лікарів, Сальдо був отруєний.

Додамо, що у Новій Каховці у кінці липня завдяки діям українських військових було критично зменшено запаси пального окупантів і максимально ускладнено транспортне сполучення для рашистів.