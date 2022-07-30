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ЗСУ на півдні знищили кілька ворожих складів із боєприпасами та паливом

Мар’яна Мигаль
30 липня, 14:43 glavcom.ua
ЗСУ на півдні знищили кілька ворожих складів із боєприпасами та паливом
Українським воїнам вдалося знищити російські склади боєприпасів
фото: Генштаб

У Новій Каховці критично зменшено запаси пального окупантів і максимально ускладнено транспортне сполучення

Українські захисники завдали втрат окупантам на півдні. За минулу ніч ЗСУ знищили декілька складів із боєприпасами та паливом. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» у Facebook.

«Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують посилений вогневий контроль транспортних та логістичних об’єктів, на які розраховує ворог у своїх стратегічних планах», - йдеться у повідомленні.

Вночі українським воїнам вдалося знищити російські склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів в Бериславському районі Херсонської області.

Водночас у Новій Каховці критично зменшено запаси пального окупантів і максимально ускладнено транспортне сполучення.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, за минулу добу українськими захисниками було знищено близько 170 російських окупантів. Із 24 лютого по 30 липня війська РФ в України вже втратили приблизно 40670 осіб.

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