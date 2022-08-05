Зрадник Сальдо у комі? Його терміново везуть до Москви

Стан здоров'я Володимира Сальдо погіршився

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області, колаборант Володимир Сальдо госпіталізований. У зв'язку з погіршенням стану, вирішено перевезти його до однієї з московських клінік. Про це повідомляє пресслужба Сальдо.

«У зв'язку зі станом здоров'я голову адміністрації Херсонської області транспортують до Москви. За результатами медобстеження було ухвалено рішення про переведення Володимира Сальдо до Інституту Скліфосовського, де йому надаватиметься кваліфікована медична допомога. Борт із головою адміністрації Херсонської області відправляється із Сімферополя до Москви», – повідомила пресслужба Сальдо, тим самим підтвердивши чутки, які сьогодні поширювалися російськими пропагандистами.

Зокрема, російський Telegram-канал Baza повідомив, що Сальдо збираються перевезти спецбортом із Криму до однієї з московських лікарень. За інформацією джерел, учора колаборанта переправили з Херсонської області до клініки в Криму, там йому стало гірше, його підключили до апарату штучної вентиляції легень та ввели у кому.

За даними Telegram-каналу, кров та сечу Сальдо терміново направили на токсикологічне дослідження – лікарі вважають, що його отруїли. Однак результати аналізів крові зможуть прояснити, чи є в його організмі якась отрута, лише за кілька днів.

Інформацію про те, що Сальдо «прихворів», підтвердив і колишній народний депутат та зрадник України Олег Царьов.

«Не міг зв'язатися з Володимиром Сальдо з учорашнього вечора. Зв'язався з людьми, хто поряд із ним. Володимир справді прихворів. Це не отруєння. Проблеми зі здоров'ям пов'язані з хронічною перевтомою та переживаннями за долі людей та регіону. Стан Володимира стабільний. Лікарі з Криму та з Москви дають добрі прогнози. Тримаємо за нього кулаки», – написав колаборант у своєму Telegram-каналі.

Володимир Сальдо – проросійський колаборант, колишній мер Херсона (2002−2012) та екснардеп України. Після повномасштабного вторгнення перейшов на бік Росії, а 26 квітня окупанти призначили його псевдогубернатором Херсонської області. 11 червня зрадник отримав російський паспорт.

Зазначимо, Сальдо вчора сам підтвердив чутки про свою госпіталізацію. З’явилося повідомлення, нібито йому стало гірше через наслідки коронавірусу.

Нагадаємо, 11 липня у Херсоні спробували підірвати гауляйтера Володимира Сальдо. Це вже не перша спроба ліквідувати зрадника.

Після цього повідомлялося, що головний колаборант Херсонської області Сальдо може перебувати в комі.