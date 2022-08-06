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Окупанти вгатили по містах Донеччини: зруйновані будинки та школи (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вгатили по містах Донеччини: зруйновані будинки та школи (фото, відео)
У результаті ворожих обстрілів пошкоджені декілька шкіл на Донеччині
фото: Павло Кириленко/Facebook

У Костянтинівці зруйновано під’їзд в одній з багатоповерхівок

У ніч на 6 серпня російські війська вели інтенсивні обстріли на Донецькому напрямку та завдали ударів по містах у відносному тилу. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Після півночі росіяни двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під’їзд в одній з багатоповерхівок міста. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів та заблокованих квартир сім людей. Одна людина була поранена.

Ще одним обстрілом росіяни пошкодили одну зі шкіл міста – без постраждалих.

Кириленко показав Костянтинівку після нічного обстрілу.

Ніч минула напружено в Авдіївській, Мар’їнській та Очеретинській громадах. У Красногорівці пошкоджено п’ять приватних будинків, у Первомайському снаряди влучили поряд із крамницею – тут росіяни застосували касетні боєприпаси. Інформація щодо постраждалих у цих трьох громадах наразі не надходила.

Ракетного удару росіяни завдали по Кураховому – влучили у школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили у смт Курахівка. Інформації про постраждалих не надходило.

Під російські обстріли потрапила Дружківка. В результаті пошкоджено п’ять житлових будинків, але без загиблих та поранених.

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Як повідомлялося, російські терористи атакували Миколаїв близько 03:30.

Теги: війна росія Донеччина обстріл окупанти

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