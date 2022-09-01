В окупованій Новій Каховці спрацювала ППО (відео)

Пабліки пишуть, що українські військові поцілили по позиціях окупантів

У тимчасово окупованій Новій Каховці місцеві повідомили про потужні вибухи.

Telegram-канали опублікували відео на яких чути звуки вибухів. Також пабліки повідомляють, що спрацювала система ППО.

Разом з тим, за інформацією Telegram-каналу «Оперативний ЗСУ», українські військові поцілили по позиціях окупантів у Новій Каховці.

«Нова Каховка, тимчасово окупована Херсонщина. Точкові влучання по позиціях рашистів», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.