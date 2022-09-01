Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованій Новій Каховці спрацювала ППО (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
В окупованій Новій Каховці спрацювала ППО (відео)
ППО спрацювала у Новій Каховці
фото ілюстративне

Пабліки пишуть, що українські військові поцілили по позиціях окупантів

У тимчасово окупованій Новій Каховці місцеві повідомили про потужні вибухи.  

Telegram-канали опублікували відео на яких чути звуки вибухів. Також пабліки повідомляють, що спрацювала система ППО.

 

Разом з тим, за інформацією Telegram-каналу «Оперативний ЗСУ», українські військові поцілили по позиціях окупантів у Новій Каховці.

«Нова Каховка, тимчасово окупована Херсонщина. Точкові влучання по позиціях рашистів», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська авіація вдарила по ППО окупантів в Херсоні
Українська авіація вдарила по ППО окупантів в Херсоні
27 серпня, 02:44
Анексований півострів готується повернутися додому
Бавовна в окупованому Криму: в Севастополі знову «спрацювала ППО»
30 серпня, 13:00
Росія не запускає свої літаки у зону дії Протиповітряних Сил України
Вже понад три місяці окупанти не залітають в зону ППО України
30 серпня, 22:26

Події в Україні

В окупованій Новій Каховці спрацювала ППО (відео)
В окупованій Новій Каховці спрацювала ППО (відео)
Росіяни знищили офіс партії Тимошенко у Харкові (фото)
Росіяни знищили офіс партії Тимошенко у Харкові (фото)
Зеленський розповів, як кримчани допомагають ЗСУ
Зеленський розповів, як кримчани допомагають ЗСУ
ЗСУ знищили ворожу колону, яка їхала на допомогу рашистам (відео)
ЗСУ знищили ворожу колону, яка їхала на допомогу рашистам (відео)
Розвідка терміново звернулась до мешканців окупованого Криму
Розвідка терміново звернулась до мешканців окупованого Криму
Рашисти обстріляли житлові будинки на Дніпропетровщині (фото)
Рашисти обстріляли житлові будинки на Дніпропетровщині (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
148K
Кремль придумав, як рятувати репутацію Путіна-невдахи
136K
Нове відео з Путіним. Радник глави МВС пояснив, чому диктатор сірий та сумний
91K
Держдума взялась рятувати «спецоперацію» Путіна. Її перейменують
48K
Кремль знайшов виправдання головному провалу Путіна
25K
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук

Новини

Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
Вчора, 14:21
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Вчора, 13:45
Ляшко розповів, як фармацевтичний ринок України переходить на правові стандарти ЄС
Вчора, 12:17
«Мозковий центр» повалення режиму Путіна діятиме в Україні
Вчора, 10:51
Окупанти перегруповують війська на Запоріжжі для відновлення наступу
Вчора, 07:32
Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
30 серпня, 14:09

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту