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Вже понад три місяці окупанти не залітають в зону ППО України

Альона Боженко
glavcom.ua
Вже понад три місяці окупанти не залітають в зону ППО України
Росія не запускає свої літаки у зону дії Протиповітряних Сил України
фото: Reuters

ЗСУ відбивають атаки рашистів та не дають окупантам розслаблятися

Росія не запускає свої літаки у зону дії Протиповітряних Сил України вже понад три місяці. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що в перші тижні повномасштабної війни російські окупанти недооцінили бойовий дух українців й почали за це отримувати, в тому числі й у повітрі.

«Саме тоді вони змінили тактику, зрозуміли... І вже більше трьох місяців взагалі не залітають в зону ураження нашої протиповітряної оборони», – розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що нині ворог дійсно переважає кількісно, проте наші військові воюють на власній землі та захищають свою Україну. Саме тому ЗСУ відбивають атаки рашистів та не дають окупантам розслаблятися. 

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Додамо, триває 188-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: окупанти ЗСУ війна

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