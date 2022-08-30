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Бавовна в окупованому Криму: в Севастополі знову «спрацювала ППО»

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Бавовна в окупованому Криму: в Севастополі знову «спрацювала ППО»
Анексований півострів готується повернутися додому
фото з відкритих джерел

У місті чутні були гучні звуки, схожі на вибухи 

30 серпня у окупованому Криму так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розвожаєв повідомив, що протиповітряна оборона буцімто збила безпілотник над містом. Про це написали російські ЗМІ.

«Сьогодні вдень у Севастополі знову відпрацювала система ППО. За попередніми даними, збили безпілотник у районі Верхньосадового. Зараз обрій чистий. Ситуація повністю під контролем», – запевнив представник загарбницької «влади».

Нагадаємо, вже декілька тижнів у Криму «бавовна» і щоразу окупанти кажуть, буцімто «працює ППО».  

Раніше 28 серпня жителі тимчасово окупованого Криму знову чули «хлопки». Цього разу вибухи прогриміли в районі мису Фіолент і близько 10 «хлопків» поблизу Козачої бухти.

Увечері, 20 серпня, неподалік Алупки теж було чутно вибухи.

Крім того, 20 серпня в окупованому Криму вже спрацьовувала протиповітряна оборона. Вибухи зафіксували над Оленівкою, що в Чорноморському районі тимчасово окупованого Росією півострова.

Як відомо, під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму. 

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Теги: ЗМІ Крим вибух

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