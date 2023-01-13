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Росіяни заявляють про підрив автомобіля одного з головних колаборантів Бердянська

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни заявляють про підрив автомобіля одного з головних колаборантів Бердянська
Відомо, що сила вибуху становила до 1 кг вибухової речовини
фото: Бердянськ сьогодні

Колаборант, за словами місцевих пабліків, не постраждав

Окупаційна влада Бердянська заявляє про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Бердянськ сьогодні».

Як пишуть окупанти, сьогодні о 19:30 нібито українськими спецслужбами здійснено терористичний акт – у місті Бердянськ підірвано замінований автомобіль голови військово-цивільної адміністрації Бердянського району Олексія Кічигіна.

Колаборант, за словами місцевих пабліків, не постраждав, оскільки вчасно помітив підозрілий предмет під днищем службового автомобіля. «Проте, можливо, рашисти, як завжди, брешуть», – повідомляють місцеві мешканці.

Росіяни заявляють про підрив автомобіля одного з головних колаборантів Бердянська фото 1

Відомо, що сила вибуху становила до 1 кг вибухової речовини.

За даними телеграм-каналу, Кічігін зрадив Батьківщину ще у 2014 році. Після захоплення міста окупантами у 2022 році відразу повернувся та почав боротися за владу. Після підриву авто попереднього коменданту Артема Бардіна він фактично управляв містом.

Нагадаємо, 23 грудня, у  центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників.  Згодом пропагандистські видання повідомили, що  внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ. Обидва дуже серйозно травмован

Теги: вибух автомобіль Бердянськ

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