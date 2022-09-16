Захисники знищили штурмовик окупантів на Херсонщині

ЗСУ збили літак сьогодні зранку

Збройні сили України знищили на Херсонщині штурмовий літак окупантів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«16 вересня, близько 8.30, у небі Херсонщини, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищив черговий російський штурмовик Су-25», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Зенітники Повітряних сил знищили дві ворожі цілі, серед яких – російський гелікоптер Ка-52.

Нагадаємо, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.