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Українські військові звільнили ще одне село на Херсонщині

Альона Боженко
glavcom.ua
Українські військові звільнили ще одне село на Херсонщині
ЗСУ звільнили Киселівку на Херсонщині
фото ілюстративне

Також були завдані удари по окупантах у Новій Каховці

Збройні сили України звільнили село Киселівка (Херсонська область). Про це повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону.

За словами Самойленка, українські воїни звільнили населений пункт ще вчора.

«Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, що розділяє на сьогоднішній день українську армію місто Херсон, це знаменита Чорнобаївка», – заявив Самойленко.

Також, за його словами, вчора на Карантинному острові в Херсоні були сильні вибухи в результаті «ювелірного влучання по місцю проживання і концентрації росіян». Також були завдані удари по окупантах у Новій Каховці, Голій Пристані та інших містах.

Нагадаємо, майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Контрнаступ триває, а наші військові продовжують просуватися вперед та відтісняти окупантів.

Напередодні стало відомо, що на Херсонщині ЗСУ вже перейшли річку Інгулець (відео).

Також військові пояснили, яка задача тепер у росіян на південному фронті.

Крім того, стало відомо, скільки кілометрів ЗСУ звільнили на півдні. Збройні сили України за останні два тижні просунулися на півдні від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів.

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Теги: ЗСУ Херсонщина військові Херсон місто рашисти контрнаступ

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