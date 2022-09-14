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Влада закликає мешканців звільнених районів Херсонщини евакуюватися

Альона Боженко
glavcom.ua
Влада закликає мешканців звільнених районів Херсонщини евакуюватися
Окупанти можуть обстрілювати деокуповані села на Херсонщині, тому люди мають виїхати
фото із відкритих джерел

Місцева влада попереджає про загрозу обстрілів з боку рашистів

Мешканців деокупованих територій Херсонської області влада закликає евакуюватися через ймовірні обстріли окупантів. Відповідну заяву зробив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в ефірі телемарафону.

«Перше, на чому ми наполягаємо у спілкуванні із людьми, це негайна евакуація зі звільнених сіл. За півроку окупації наша армія не влаштовувала обстріли окупованих територій, тому страху таких обстрілів у місцевого населення майже немає», – сказав він.

За словами Янушевича, евакуюватися одразу погоджуються далеко не всі. Але коли лінія фронту просувається вперед і окупанти починають обстрілювати вже звільнені території, мешканці самі просять їх вивезти.

Так, наприклад, ще вчора у Миролюбівці залишалося 104 людини, а сьогодні вже 47. Окрім того, Янушевич зазначив, що у Князівці пошкоджено або зруйновано 100% будинків, у Високопіллі – 80% руйнувань.

При цьому міська влада намагається доставляти їжу, ліки, воду та інші гуманітарні вантажі тим, хто залишається у деокупованих населених пунктах.

Нагадаємо, триває 203-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступальних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку. 

Теги: окупанти армія Херсонщина влада населення евакуація ворог

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