В окупованому Криму блокують «Главком» та ще 26 українських сайтів

В окупованому Криму 12 провайдерів у 12 населених пунктах повністю блокують 18 українських сайтів. Ще дев’ять сайтів доступні тільки в деяких населених пунктах

Перевірка доступності українських сайтів у Криму була проведена в червні.

Моніторинг Кримської правозахисної групи засвідчив, що Росія продовжує незаконне блокування незалежних інтернет-ресурсів на території окупованого півострова.

«Зокрема, в Криму на момент моніторингу 12 провайдерів у 12 населених пунктах повністю блокують 18 українських сайтів. Ще дев’ять сайтів доступні тільки в деяких населених пунктах зі списку моніторингу», – інформує Кримська правозахисна група.

Згідно з результатами дослідження, в Криму повністю блокуються сайти 13 українських медіа, в тому числі «Главком», «Цензор.нет», «След.нет», Blackseanews, «112 телеканал», «Главное», «Громадське радіо», «Центр журналистских расследований», «Стрічка», «Депо», «РБК Україна», «Дзеркало тижня», «Херсон Daily».

Також повністю заблоковані сайти «Лінкедін», Меджлісу кримськотатарського народу, «Свідків Єгови», Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та організації «Хізб ут-Тахрір».

Крім того, доступні тільки в одному з 12-ти досліджених населених пунктів сайти QHA, «Информационное сопротивление», UAinfo, «Подробности», «ТонеТо», ТСН, «Українська правда». Сайти «Укрінформу» та «Апостроф» доступні лише в трьох з 12 обстежених населених пунктах окупованого Криму.

За даними Кримської правозахисної груп, перевірка доступності українських сайтів у Криму була проведена в червні.

Як відомо, «Главком» вже тривалий час перебуває у «чорному списку» кримських провайдерів.