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    Канал Fox News оштрафували на $1 млн за домагання

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    Нью-Йоркська комісія з прав людини оштрафувала Fox News на $1 млн, що є найбільшим покаранням в історії - Канал Fox News оштрафували на $1 млн за домагання
    Нью-Йоркська комісія з прав людини оштрафувала Fox News на $1 млн, що є найбільшим покаранням в історії
    Фото: АР

    Представники телеканалу заявили, що порушення були пов'язані з попереднім керівництвом мережі і в даний час всі недоліки виправлені

    Комісія з прав людини Нью-Йорка оштрафувала американський телеканал Fox News на $1 млн за порушення законів, що захищають від сексуальних домагань. Про це повідомляє Associated Press.

    Покарання було призначено за підсумками розслідування, розпочатого в 2017 році після декількох повідомлень про «нестримне насильство» на телеканалі.

    Так, вперше про домагання в 2016 році заявила колишня ведуча Гретхен Карлсон, яка звинуватила нині покійного керівника мережі Роджера Ейлса в спробах зруйнувати її кар'єру через відмову вступати в стосунки.

    Згодом про домаганнях заявили ще кілька співробітниць Fox News.

    Призначений каналу штраф включає в себе стягнення за чотири окремих «умисних і необгрунтованих» порушення, кожне з яких тягне за собою покарання у $250 тис.

    Представники телеканалу заявили, що порушення були пов'язані з попереднім керівництвом мережі і в даний час всі недоліки виправлені.

    «Fox News Media вже повністю дотримується всіх вимог, але у співпраці з Комісією міста Нью-Йорка з прав людини продовжує приймати великі превентивні заходи проти всіх форм дискримінації і переслідувань», - йдеться в заяві пресслужби каналу.

    Крім того, в Fox News також погодилися ввести для своїх співробітників обов'язкову підготовку з питань боротьби з домаганнями.

    Окрім вимоги до навчання, комісія заявила, що Fox News повинен вести анонімну гарячу лінію, щоб працівники могли повідомляти про переслідування або помсту за роботу. Відповідність Fox контролюватимуть сторонні інспектори чотири рази протягом наступних двох років.

    До слова, звинувачений в домаганнях актор Кевін Спейсі повертається в кіно.

    Теги: ЗМІ США кіно штраф навчання розслідування актор
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    Канал Fox News оштрафували на $1 млн за домагання