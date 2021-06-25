«Додали кольору в життя»: ведучого «каналу Медведчука» облили зеленкою

Руслан Коцаба усміхається в медичному кабінеті з зеленкою на обличчі

Івано-франківські активісти привітались з скандальним ведучим «так, як говорять звичаї міста та додали кольору в життя»

Співробітник каналу «Перший незалежний» з оточення нардепутата ОПЗЖ Віктора Медведчука Руслан Коцаба заявив, що на нього скоїли напад на вокзалі в Івано-Франківську. Про це він написав у Facebook.

За словами Коцаби, інцидент стався на вокзальному пероні близько 00:30. Він додав, що був змушений звернутися в лікарню і відкласти заплановані зустрічі.

На фото Коцаба усміхається в медичному кабінеті з зеленкою на обличчі. Пізніше співробітник каналу Медведчука виклав знімок медичної довідки з діагнозом: «хімічний опік ока».

Виявилося, що зустріли Коцабу на вокзалі члени націоналістичних політичних рухів. У Telegram вони пишуть, що кожна зустріч з Коцабою в Івано-Франківську «закінчується завжди привітно та кольорово».

Напад на співробітника каналу Медведчука пояснюють його співучастю в антиукраїнській інформаційній кампанії Росії.

«Карпатська Січ спільно з бійцями 4-ї РС ДУК «Правий Сектор», членами ВО «Тризуб» ім. С. Бандери та «Фрайкору» зустріли на пероні вокзалу місцевого сепаратиста, привітались так, як говорять звичаї міста та додали кольору в життя. Якщо Руслан думає, що на цьому все, то він, а також його прибічники та соратники помиляються, кольорів буде більше і частіше», – написали націоналісти.

Як відомо, Коцаба входить у клуб «журналістів Медведчука».

Раніше в СБУ заявляли що ведучі програм телеканалу NewsOne Руслан Коцаба, В'ячеслав Піховшек і Євген Червоненко допускають висловлювання, які «містять ознаки прихованого призову до агресивних дій і програмування агресивної поведінки глядачів».