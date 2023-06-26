В окупованому Криму горять склади окупантів (відео)

Інформації від української влади поки немає

У тимчасово окупованому Криму спалахнула масштабна пожежа. Горять склади російських загарбників. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зазначається, що пожежа спалахнула у районі сіл Токарєво та Шубине на півночі півострова.

Інформації від української влади поки немає.

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Нагадаємо, у ніч проти 22 червня окупанти заявили про підрив Чонгарського мосту на кордоні з Кримом. Півострів із Херсонською областю з'єднує три дороги: дві в районі Вірменська (через Каланчак та Чаплинку) та один у районі Джанкоя – через Чонгар. Саме дорога через Чонгар найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область. Однак вона і була атакована.

До слова, триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.