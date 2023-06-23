Окупація Росією Криму: Обама зробив гучну заяву

Обама розповів, що йому та ексканцлерці Німеччини Ангелі Меркель довелося докласти багато зусиль, щоб переконати країни ЄС запровадити санкції проти РФ

Обама вважає, що у 2014 році в Криму було багато російськомовних людей, симпатиків поглядів, які представляла Росія

Колишній президент США Барак Обама вважає, що у 2014 році росіяни легко окупували український Крим, бо на півострові симпатизували РФ. Про це Обама сказав в інтерв'ю CNN.

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За словами експрезидента США, дев’ять років тому Україна не була тією Україною, про яку ми говоримо сьогодні, а почуття ідентичності та здатність дати відсіч Росії розвинулися після окупації півострова й демонструють запеклий опір сьогодні.

Окрім того, він зазначив, що у 2014 році в Криму було багато російськомовних людей, симпатиків поглядів, які представляла Росія.

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«З огляду на те, в якому стані перебувала тоді Україна, та які настрої переважали на той момент в Європі, я вважаю, що ми повністю стримали удар. Ми кинули виклик Путіну тими інструментами, які у нас були на той час», – зазначив Обама.

Did the west stand up enough to Putin's invasion of Ukraine in 2014? Former President @BarackObama tells me that, "given both where Ukraine was at, at the time, and where the European mindset was at the time, we held the line." pic.twitter.com/QvqEfVUnkd — Christiane Amanpour (@amanpour) June 23, 2023

Колишній президент розповів, що йому та ексканцлерці Німеччини Ангелі Меркель довелося докласти багато зусиль, щоб переконати країни ЄС запровадити ті санкції, що зрештою були запроваджені, та, таким чином, не дати Путіну, захопивши Донбас, воювати далі.

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Раніше повідомлялося, що Росія «на постійній основі» заборонила в'їзд на свою територію 500 громадянам США, включаючи колишнього президента Барака Обаму.