Окупація Росією Криму: Обама зробив гучну заяву

Колишній президент США Барак Обама вважає, що у 2014 році росіяни легко окупували український Крим, бо на півострові симпатизували РФ. Про це Обама сказав в інтерв'ю CNN.

За словами експрезидента США, дев’ять років тому Україна не була тією Україною, про яку ми говоримо сьогодні, а почуття ідентичності та здатність дати відсіч Росії розвинулися після окупації півострова й демонструють запеклий опір сьогодні.

Окрім того, він зазначив, що у 2014 році в Криму було багато російськомовних людей, симпатиків поглядів, які представляла Росія.

«З огляду на те, в якому стані перебувала тоді Україна, та які настрої переважали на той момент в Європі, я вважаю, що ми повністю стримали удар. Ми кинули виклик Путіну тими інструментами, які у нас були на той час», – зазначив Обама.

Did the west stand up enough to Putin's invasion of Ukraine in 2014? Former President @BarackObama tells me that, "given both where Ukraine was at, at the time, and where the European mindset was at the time, we held the line." pic.twitter.com/QvqEfVUnkd