Окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом

По Чонгарському мосту в Криму вночі було завдано удару, рух по ньому закрито

У ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Про це повідомив так званий «голова» півострова Сергій Аксьонов.

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«Вночі було завдано удару по Чонгарському мосту. Постраждалих немає. На цей момент вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години», - повідомив він.

Про удари також повідомив херсонський гауляйтер Володимир Сальдо. За його словами, пошкоджено кілька мостів. Сальдо пише, що удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.

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Крим із Херсонською областю з'єднує три дороги: дві в районі Вірменська (через Каланчак та Чаплинку) та один у районі Джанкоя – через Чонгар.

Саме дорога через Чонгар найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область. Однак ця дорога сьогодні була атакована.

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Нещодавно окупаційна влада Криму заявила про пошкодження залізниці в районі Феодосії.

Зокрема секретар РНБО Олексій Данілов порадив росіянам, які зараз перебувають в тимчасово окупованому Криму, якомога швидше тікати на свою батьківщину Керченським мостом, поки він ще стоїть.

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Раніше повідомлялося, що перші потужні удари українських Збройних сил з метою деокупації Криму можуть бути завдані по логістичних об’єктах і об’єктах ворожого флоту на окупованому півострові.