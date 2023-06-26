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За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті

Діана Гасюк
glavcom.ua
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Сили оборони за добу знищили 10 артилерійських підрозділів ворога
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 26 червня

Триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 червня. 

Ситуація на оперативних напрямках 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару біля Зеленого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'ячка, Тимоновичі Чернігівської області; Ходине, Малушине, Козаче, Ворожба, Іскрисківщина, Павлівка, Катеринівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії в районі західніше Кривошиївки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та Роздолівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Торське, Діброва, Білогорівка, Званівка і Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Міньківки, Григорівки та Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Хромового та Сухої Балки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Карлівка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Водночас здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів біля Пречистівки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Макарівка, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Завдав авіаударів в районах Левадного та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів, серед них: Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Зелений Гай, Затишшя, Гуляйполе Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Милове, Берислав, Козацьке, Львове, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Херсон і Дніпровське на Херсонщині та Очаків Миколаївської області.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також захисники знищили 6 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника.

Атаки ворога

У ніч на 26 червня російські терористи завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України - задіяв 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. Крім того, завдав 33 авіаційних удари, також здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Теги: Генштаб Авдіївка Херсон ворог Вугледар

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