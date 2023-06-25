Буде нова Чорнобаївка? Окупанти звозять техніку на кримський аеродром

Нині на летовищі чимало бойових машин піхоти, КамАЗів та броньовиків «Тигр»

У тимчасово окупованому Криму росіяни почали масово звозити військову техніку на аеродром Октябрського. Він розташований фактично в центрі захопленого росіянами півострова. Про переміщення техніки повідомив партизанський рух «Атеш».

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На аеродромі вже чимало техніки та особового складу росіян. За даними партизанського руху, туди перевезли бойові машини піхоти, КамАЗи та броньовики «Тигр». До вже наявної техніки прибули ще близько 40-50 одиниць.

Частина техніки прибула з боку Севастопольського району, частина їхала до аеродрому полями.

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Партизани кажуть, що, ймовірно, на окупантів чекає нова Чорнобаївка – тобто серія ударів по аеродрому, яка призведе до втрат російської техніки та особового складу. І не дивно, адже відстань до лінії фронту від аеродрому становить менш як 200 км.

За час російської окупації села Чорнобаївка ЗСУ завдали приблизно 30 ударів по скупченню живої сили та техніки росіян. Через кількість таких атак Чорнобаївка стала інтернет-мемом як останнє, що бачить ворог у своєму житті.

До слова, ряд окупаційних підприємств в українському Криму готується до евакуації, зокрема збирають документи для перевезення на територію РФ. Значна частина представників окупаційної адміністрації й командування вже вивезли свої сім’ї з півострова. А дивлячись на траншеї, які російські війська облаштовують у Криму, можна помітити, що значна частина розташована далеко від межі з материковою частиною України – окупанти розглядають сценарій відходу з Криму.

Нагадаємо, 22 червня окупанти заявили про приліт по Чонгарському мосту на кордоні з Кримом.

Зауважимо, окупаційна влада Криму готується до контрнаступу ЗСУ й втікає з півострова, хоч пересічний склад окупантів і залишається. На настрої великої частини місцевого населення, яка чекає на деокупацію, це впливає позитивно та підбадьорливо.

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Як відомо, окупанти вже почали підготовку до «евакуації» з півночі Криму. Першочергово ворог планує вивезти представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї.

Крім того, міністр оборони Британії Воллес дав оптимістичний прогноз і заявив, що українські воїни можуть деокупувати Кримський півострів вже поточного року, оскільки у російських військ закінчується необхідне обладнання.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують зводити оборонні рубежі на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя. Окупанти будують фортифікаційні споруди впритул до сіл або навіть у населених пунктах – росіяни, в очікуванні контрнаступу, риють окопи у Криму. Це означає, що в разі бойових дій вони можуть використати цивільних мешканців Криму як живий щит.