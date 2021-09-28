В окупованому Криму тигр у зоопарку відкусив дитині палець
Матері постраждалого малюка сказали, що провини зоопарку немає
В окупованому Криму тигр напав на однорічну дитину і відкусив їй палець. Інцидент стався в сафарі-парку «Тайган». Про це пише Telegram-канал Shot.
22-річна мама піднесла малюка впритул до клітки з хижаками – тигр миттєво вчепився дитині в руку.
Зараз хлопчик знаходиться в лікарні.
За словами матері, дитина пережила операцію, і вже їсть і намагається гратися однією рукою.
«Слідчі сказали, що краще не подавати заяву, бо провини парку немає», – сказала мати постраждалого малюка, зазначивши, що вважає огорожу біля небезпечних тварин недостатньою.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Менському зоопарку, що у Чернігівській області, тигр загриз чоловіка.