  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    В окупованому Криму тигр у зоопарку відкусив дитині палець

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дитина зараз у лікарні - В окупованому Криму тигр у зоопарку відкусив дитині палець
    Дитина зараз у лікарні
    Фото Telegram-каналу SHOT

    Матері постраждалого малюка сказали, що провини зоопарку немає

    В окупованому Криму тигр напав на однорічну дитину і відкусив їй палець. Інцидент стався в сафарі-парку «Тайган». Про це пише Telegram-канал Shot.

    22-річна мама піднесла малюка впритул до клітки з хижаками – тигр миттєво вчепився дитині в руку.

    Зараз хлопчик знаходиться в лікарні.

    За словами матері, дитина пережила операцію, і вже їсть і намагається гратися однією рукою.

    «Слідчі сказали, що краще не подавати заяву, бо провини парку немає», – сказала мати постраждалого малюка, зазначивши, що вважає огорожу біля небезпечних тварин недостатньою.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Менському зоопарку, що у Чернігівській області, тигр загриз чоловіка.

    Читайте також:
    Теги: Крим зоопарк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В окупованому Криму тигр у зоопарку відкусив дитині палець