В окупованому Криму тигр у зоопарку відкусив дитині палець

Дитина зараз у лікарні

Матері постраждалого малюка сказали, що провини зоопарку немає

В окупованому Криму тигр напав на однорічну дитину і відкусив їй палець. Інцидент стався в сафарі-парку «Тайган». Про це пише Telegram-канал Shot.

22-річна мама піднесла малюка впритул до клітки з хижаками – тигр миттєво вчепився дитині в руку.

Зараз хлопчик знаходиться в лікарні.

За словами матері, дитина пережила операцію, і вже їсть і намагається гратися однією рукою.

«Слідчі сказали, що краще не подавати заяву, бо провини парку немає», – сказала мати постраждалого малюка, зазначивши, що вважає огорожу біля небезпечних тварин недостатньою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Менському зоопарку, що у Чернігівській області, тигр загриз чоловіка.

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