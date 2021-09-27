У Чорнобильській зоні помітили білоруських биків-«нелегалів» (відео)

Бики-красені вільно гуляють зоною відчуження

У Чорнобильській зоні помітили трійцю биків, які гуляли, не боячись людей. Відео оприлюднено на Facebook-сторінці Центру організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

Працівники зони відчуження зафіксували трійцю биків у районі КПП «Паришів».

«Чи належать вони до луб'янського стада диких корів – нам невідомо. Швидше за все, що ні. В одного з мандрівників на вусі помічено пластиковий чип зі штрихкодом», – зазначається в повідомленні Центру.

Автор відео: Володимир Вялько

У коментарях під дописом користувачі соцмережі стверджують, що ці бики не можуть належати до луб'янського стада диких корів, бо луб’янські – чорно-білі, а ці руді. «Це – білоруси, з Гденю», – запевняє Сергій Гащак, співробітник Чорнобильського центру з проблем ядерной безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології.

Інший користувач написав, що ці бики – «білоруські нелегали».

Як повідомлялося, після посилення карантину з 23 вересня Чорнобильська зона відчуження залишається відкритою для відвідування, але з посиленням обмежень.

Раніше міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, яких змін варто очікувати в Чорнобильській зоні.