  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Чорнобильській зоні помітили білоруських биків-«нелегалів» (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Троє биків прямували узбіччям дороги - У Чорнобильській зоні помітили білоруських биків-«нелегалів» (відео)
    Троє биків прямували узбіччям дороги
    Фото: скріншот із відео

    Бики-красені вільно гуляють зоною відчуження

    У Чорнобильській зоні помітили трійцю биків, які гуляли, не боячись людей. Відео оприлюднено на Facebook-сторінці Центру організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

    Працівники зони відчуження зафіксували трійцю биків у районі КПП «Паришів».

    «Чи належать вони до луб'янського стада диких корів – нам невідомо. Швидше за все, що ні. В одного з мандрівників на вусі помічено пластиковий чип зі штрихкодом», – зазначається в повідомленні Центру.

    Автор відео: Володимир Вялько

    У коментарях під дописом користувачі соцмережі стверджують, що ці бики не можуть належати до луб'янського стада диких корів, бо луб’янські – чорно-білі, а ці руді. «Це – білоруси, з Гденю», – запевняє Сергій Гащак, співробітник Чорнобильського центру з проблем ядерной безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології.

    Інший користувач написав, що ці бики – «білоруські нелегали».

    Як повідомлялося, після посилення карантину з 23 вересня Чорнобильська зона відчуження залишається відкритою для відвідування, але з посиленням обмежень.

    Раніше міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, яких змін варто очікувати в Чорнобильській зоні.

    Читайте також: «Російський дятел». Вражаючі фото з надсекретного військового об’єкта у Чорнобилі
    Теги: Чорнобильська зона Київщина тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чорнобильській зоні помітили білоруських биків-«нелегалів» (відео)