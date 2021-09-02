Тварини у зоопарку Кабула опинились на межі смерті через талібів

Зоозахисники вважають, що таліби почнуть жорстоко поводитися з тваринами або «закопають зоопарк в землю»

В Афганістані через прихід до влади руху «Талібан» тварини у зоопарку Кабула опинилися в небезпеці. Про це пише The Sun

У мережі з'явилося фото, на якому зображені таліби, які відвідали місцевий зоопарк. Один з бойовиків приставив рушницю до ведмедя, який за словами користувачів, «виглядав нещасним і переляканим». Хижак дивився на чоловіків з бетонної ями, поки озброєні таліби спостерігали за ним по обидва боки вольєра.

За даними видання, через «Талібан» тварини опинилися на межі смерті. Зоозахисники вважають, що таліби почнуть жорстоко поводитися з ними або «закопають зоопарк в землю» як під час правління у 90-х роках.

Представники зоозахисної організації Asia for Animals заявили, що поки таліби не завдавали шкоди тваринам, а «з ведмедем все в порядку». Організації із захисту прав тварин і місцеві жителі побоюються за майбутнє парку, в якому можуть міститися до 280 тварин. Персонал продовжує годувати тварин і поїти їх водою. «Оскільки зоопарк перебуває у веденні Кабульського муніципалітету, відповідальність за зоопарк зрештою перейде до талібів», – відзначили зоозахисники.

Кабульський зоопарк постраждав в результаті бойових дій, коли таліби прийшли до влади і потім управляли Афганістаном з 1996 по 2001 рік. Таліби хотіли знищити зоопарк, адже він не сумісний з їхніми релігійними переконаннями. Заклад було відкрито у 1967 році.

Раніше таліби розстріляли в Афганістані відомого фольклорного співака і музиканта Фавада Андарабі.