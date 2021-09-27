Україна арештувала чотири судна та 12 літаків РФ через рейси до окупованого Криму

Загалом накладено арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден, які здійснювали перевезення до окупованого півострова

Судом накладено арешти на 12 літаків російського авіаперевізника, що перевозили пасажирів до закритого пункту пропуску «Сімферополь-авіа»

Суд арештував чотири судна та 12 російських літаків за пасажирські перевезення до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

«За клопотаннями прокуратури судом накладено арешти на 12 літаків російського авіаперевізника, що перевозили пасажирів з/до закритого пункту пропуску «Сімферополь-авіа», та чотири судна, що заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова, таким чином, були засобом/знаряддям вчинення злочинів», – йдеться в повідомленні.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332 та ст. 334 Кримінального кодексу України, встановлено, що російською авіакомпанією незаконно використовувалися 12 пасажирських літаків марок Boeing та Embraer для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України.

Також встановлено, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим у порушення законодавства. Такі дії розглядаються прокуратурою автономії як порушення норм міжнародного права та як дії, що підривають суверенітет України.

Разом з тим, з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території Криму та Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

«Завдяки співпраці та спільним зусиллям прокуратури автономії, державних органів і громадських організацій за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму. До того ж іноземні судна з провідних морських держав взагалі не заходять до закритих гаваней півострова. Натомість порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи – Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі», – сказано в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що в рамках зазначеного провадження загалом накладено арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.

Зазначимо, у ПАРЄ запропонували провести дебати про репресії в окупованому Криму.